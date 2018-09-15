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Marmaris'te orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 23:51 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 20 hektarlık kızılçam ormanı yanarak kül oldu. Yangınla ilgili açıklama yapan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Bördübet mevkiinde bugün saat 14.52'de başlayan yangına 15.05'de ilk müdahale yapıldı. Yangına 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 6 helikopter, 3 uçak, 9 teknik eleman, 6 memur, 225 söndürme işçisi, 50 mükellef söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının sebebi araç kazası olarak belirlenmiştir. Yangın saat 19.30'da kontrol altına alınmış olup soğutma işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen yangında toplam 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü" dedi.

MUĞLA, (DHA)

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