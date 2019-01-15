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Marmaris'te ormana çöp dökenlere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

MARMARİS'te karayolu kenarındaki ormanlık alana atılan çöp, evrak ve molozlar, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.

Marmaris'te ormana çöp dökenlere tepki

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te karayolu kenarındaki ormanlık alana atılan çöp, evrak ve molozlar, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.
Marmaris'te doğa tutkunu Tekin Akkaya, spor yapmak için gittiği Marmaris- Datça Karayolu'nun 16'ncı kilometresindeki orman yolunda, çevreye atılmış çöp, evrak ve molozları fark etti. Zümrüt yeşili ormanların içinde spor yapmaya gelen Akkaya, olayı belediye bildirdi. Alanın sorumluluk bölgelerinde olmadığını belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, buna rağmen ormana geldi. Bir traktör römorku çöp toplayan ekipler, bunları katı atık tesisine gönderdi. Çöplerin içinden, Armutalan Mahallesi'ndeki bir otele ait çok sayıda evrak çıktığı belirtildi. Belediye ekipleri çöplerin fotoğraflarını da çekti.
'50 LİRA VERMEMEK İÇİN ÇÖPLÜĞE ÇEVİRİYORLAR'
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, karayolları kenarları ve orman içlerinden belediye ekiplerinin sorumlu olmadığını belirterek, "Her yıl olduğu gibi benzeri görüntülerle ilgili ihbar gelir. Görünce vicdanen müdahale ediyoruz. Çöpleri katı atık tesisine götürdüklerinde kamyon başı 50 lira ücret alınıyor. Bu parayı vermemek için doğayı kirletiyorlar. Bizlere bildirseler gelir alırız. Bunu da yapmayarak doğayı çöplüğe çeviriyorlar. Otel yetkililerinin atıp atmadığına dair inceleme başlattık. Tespit ettiğimiz zaman cezası kesilecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te ormana çöp dökenlere tepkiMarmaris'te ormana çöp dökenlere tepkiMarmaris'te ormana çöp dökenlere tepki

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