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Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı.

Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, 1 gün arayla aynı bölgede 2'nci kez orman yangını çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.
Beldibi Mahallesi yakınlarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, 1 gün arayla bugün de yangın çıktı. Bugün saat 15.30 sıralarında bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 2 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. 2 dönümü bugün olmak üzere 2 günde toplam 5 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

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Marmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangınMarmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangınMarmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangınMarmaris'te ormanlık alanda 1 gün arayla 2'nci yangın

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