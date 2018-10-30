HABER

Marmaris'te otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin mutfak kısmında çıkan ve paniğe yol açan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi İçmeler yolu üzerindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde mangal yakmaya çalışılırken bacadan yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir mutfak personeline 112 Acil Servis ekipleri oksijen vererek ayakta tedavi etti.

Söndürülerek kontrol altına alınan yangın mutfak ve restoran bölümünde hasara yol açtı.

Marmaris sahillerindeki turistler otelden yükselen dumanları ve çalışmaları merakla izledi.

PARTNERAmber Heard yaktı geçtiAmber Heard yaktı geçti
Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttıKadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı
TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildiTSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla otel yangını

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.