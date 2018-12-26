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Marmaris'te oteller yılbaşı için doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, yeni yıla sayılı günler kala açık olan 14 otel hazırlıklar tamamlandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, yeni yıla sayılı günler kala açık olan 14 otel hazırlıklar tamamlandı. Konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşılırken, otel ve restoranlar yılbaşı gecesine özel eğlence programları ve gala geceleri programladı. Otel ve restoranlara gitmeyenler için ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Belediye tarafından DJ performansı olacak. Yeni yılı karşılamaya hazırlanan Marmaris'te Belediye'nin 'Kültürler buluşması' adı altında bir süre önce başlattığı ve bir ay sürecek 'Yeni Yıl Festivali' kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, konuk ülkelerden gelen sanatçı ve gösteri gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen eğlenceler ilgi görüyor. Kutlamaların finali yılbaşı gecesi yine aynı meydandaki DJ performansı ile yapılacak. Otel ve restoranlara gidemeyenler, yeni yıla girmek için meydanda geri sayım yapacak. Kutlamalara erken başlayan Marmaris'te otel ve restoranlar da yeni yılı birlikte karşılayacakları konukları için gala geceleri ve çeşitli eğlence programları hazırladı. Marmaris'te yeni yıl kutlamalarına katılacak olanlar için konaklama tesisleri, 2 gün, 3 gece ve 3 gün 2 gece gibi kişi başı 200 liradan başlayan fiyatlarla paket programlar hazırlayıp, duyurularını yaptı. Başta İzmir, Bursa, Uşak, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir'den çok sayıda kişi yılbaşı gecesi için rezervasyon yaptırırken, doluluk oranları şimdiden yüzde 90'lara ulaştı. Konaklama tesisleri yerel sanatçılarla yılbaşı baloları düzenlemeyi planlarken, restoranlarda konukları için paket programlar hazırladı. Canlı müzik ve fasıl heyeti eşliğinde kişi başı 120 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla 21.00- 01.00 arası programlar düzenlendi. YILBAŞI DOLU GEÇECEK Marmaris'teki 4 yıldızlı bir otelin müdürü Salim Akçay, "Bir ay süreyle düzenlenen yeni yıl festivali kapsamında otelciler olarak kampanyalar yaptık. Yeni yıla sayılı günler kala Muğla'ya komşu şehirlerden talepler arttı. İlçemizde açık olan nitelikli otellerin çoğunluğu dolululuk oranlarına ulaştı. Yeni yıl kutlamaları ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Birkaç odam şu an boş. Belediye tarafından düzenlenen yeni yıl festivalinin bizler için çok faydası oldu" dedi. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Genel Müdürü Cahit Sarıbey da "Yeni yılda nitelikli 14 açık otelimiz hizmet verecektir. Şu an itibariyle yeni yıl kutlamaları için ayrılan 3 bin yatağımız dolmak üzere. Rezervasyon yaptıranlar çevre şehirlerden" dedi.

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