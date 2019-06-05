HABER

Marmaris'te plajlar ve yürüyüş yolları tatilcilerle doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, plajları ve sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, plajları ve sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle sabah saatlerinden itibaren soluğu deniz kenarında alıyor. Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi bulduğu ilçede plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimileri denize girip serinlerken kimileri de şezlonglara uzanıp kitap ve gazetelerini okuyarak dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise sahilde oyunlar oynayarak, anın tadını çıkardı. Su parkları ve havuz başlarında da plajları aratmayan manzaralar yaşandı. Kordon Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkinine kadar uzanan sahil boyu, yürüyüş yapan ve bisiklet ve kaykaya binen tatilciler ile doldu.

Manisa'dan ailesiyle tatile gelen Batuhan Özberk, "Halk plajı beklentimizden çok daha temiz ve güzel. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyoruz" dedi. Bir başka tatilci Melda Çiçek de "Ailecek bayram tatili için yazlığımıza geldik. Üç ay boyunca Marmaris'in deniz, kum ve güneşinin tadını doyasıya çıkartacağız" diye konuştu.

İzmir'in Bornova ilçesinden 2 çocuğu ve eşi ile bayram tatiline gelen Oğuz Fırat Acar da "Büyüklerimizle bayramlaştıktan sonra 4 günlük tatil için Marmaris'e geldik. Denizin ve güzel ortamın tadını çıkartıyoruz" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyretmekte. Ancak, gündüz nemle birlikte bu sıcaklıklar bunaltıcı olabiliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklığı daha da artacak" bilgisini verdi.

Öte yandan güneş çarpması nedeniyle ilçedeki hastanelere toplam 4 tatilcinin başvurduğu, tedavilerinin yapılıp, taburcu edildikleri bildirildi.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı 
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcıHafta içi başkan hafta sonu pazarcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobil alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Bakan Akar'dan net mesaj: Tüm inlerine girilecek

Akar noktayı koydu: O bölgeden çıkmayacağız

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık öldürülen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.