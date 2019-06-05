Marmaris'te plajlar ve yürüyüş yolları tatilcilerle doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bayram tatilini geçirenler, plajları ve sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle sabah saatlerinden itibaren soluğu deniz kenarında alıyor. Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi bulduğu ilçede plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimileri denize girip serinlerken kimileri de şezlonglara uzanıp kitap ve gazetelerini okuyarak dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise sahilde oyunlar oynayarak, anın tadını çıkardı. Su parkları ve havuz başlarında da plajları aratmayan manzaralar yaşandı. Kordon Caddesi'nden oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı mevkinine kadar uzanan sahil boyu, yürüyüş yapan ve bisiklet ve kaykaya binen tatilciler ile doldu.

Manisa'dan ailesiyle tatile gelen Batuhan Özberk, "Halk plajı beklentimizden çok daha temiz ve güzel. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyoruz" dedi. Bir başka tatilci Melda Çiçek de "Ailecek bayram tatili için yazlığımıza geldik. Üç ay boyunca Marmaris'in deniz, kum ve güneşinin tadını doyasıya çıkartacağız" diye konuştu.