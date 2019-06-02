Marmaris'te plajlarda yer kalmadı, sahil şeridi doldu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- EGE ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yeri, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyenlerle dolarken Muğla'nın Marmaris ilçesinde de yoğunluk yaşandı. İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik, mavi bayraklı plajların bulunduğu sahil şeridi tatilcilerle doldu.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris'e gelenler, soluğu plaj ve otel havuzu başlarında aldı. Hissedilen hava sıcaklığının yer yer 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 olarak ölçüldü. Güneşlenenler, denize girip yüzerek eğlenenler tatilin tadını çıkardı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, döner dolap ve deniz paraşütü gibi su sporları yaptı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi Uzunyalı ve Turban mevkisinde restoran ile kafeteryalar tatilcilerle doldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü de plaka tespit cihazları kayıtlarına göre yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığını ve 350 bin kişinin bayram tatili için kente geldiğini bildirdi.

TATİLCİLERİN KEYFİ YERİNDE

Eşi ve bebeğiyle Tekirdağ’dan tatile gelen Kaan Dolkan, "Deniz, kum ve güneş üçlüsünde eğleniyoruz. Marmaris çok güzel herkese tavsiye ederim" dedi. Bayram tatili için ilk defa Marmaris'e geldiğini belirten tatilcilerden Orkun Alkan ise "Cennet gibi bir yer, insanın ayrılası gelmiyor. Beş gün boyunca sürekli denize gireceğim. Akşam ise eğlence mekânlarını gezerek tatilimi dolu dolu çıkartacağım" dedi. İsveç'ten bayram tatiline gelen gurbetçi Mehmet Barışkaner ise, "Her yıl bayram tatillerinde geliyorum. Marmaris bana huzur ve mutluluk veriyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

'DOLULUK ORANI YÜZDE 90’A ULAŞTI'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Tatilcilerimiz nitelikli tesis olarak adlandırdığımız 3 yıldız ve üzeri yıldız sahibi, her şey dahil sistemiyle çalışan konaklama tesislerimizi doldurdu. Yüzde 90'lara ulaşan doluluk mevcut. Bayram sonuna kadar bu doluluk devam edecektir. Önümüzde İstanbul seçimi var. Seçim döneminde bir düşüş olur ve tekrar tatilcilerimiz ilçemize akın eder. Bayramda yüzlerimiz gülüyor" dedi.