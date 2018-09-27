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Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando şehir merkezinde konser verdi.

Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando şehir merkezinde konser verdi. Hafif yağmura rağmen alanı dolduran yaklaşık bin kişi marşlara eşlik etti.
Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando, saat 20.00'de şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verdi. Konseri, aralarında yerleşik yaşayan yabancılar ve turistlerin de olduğu yaklaşık bin kişi izledi. Konseri izlemeye gelenler askeri bandonun çaldığı, 'Vatan Marşı', 'Biz Atatürk'ün Gençleriyiz', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri' ve 'Yörük Ali' adlı marş ve türkülere yağan yağmura rağmen meydandan ayrılmayarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Bir saat süren konser, askeri bandonun halkı selamlamasıyla son buldu.

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Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandıMarmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandıMarmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandıMarmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı

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