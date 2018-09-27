Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando şehir merkezinde konser verdi. Hafif yağmura rağmen alanı dolduran yaklaşık bin kişi marşlara eşlik etti.
Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando, saat 20.00'de şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verdi. Konseri, aralarında yerleşik yaşayan yabancılar ve turistlerin de olduğu yaklaşık bin kişi izledi. Konseri izlemeye gelenler askeri bandonun çaldığı, 'Vatan Marşı', 'Biz Atatürk'ün Gençleriyiz', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri' ve 'Yörük Ali' adlı marş ve türkülere yağan yağmura rağmen meydandan ayrılmayarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Bir saat süren konser, askeri bandonun halkı selamlamasıyla son buldu.
FOTOĞRAFLI
MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayacak iddiası! Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürecek mi?
İstanbul'da UFO mu görüldü? Gökyüzündeki alev topları kafaları karıştırdı!
Yurtta taciz ve kötü muameleye uğrayan çocuklardan kan donduran ifadeler
Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet
Nefes kesen defile! Gözlerini ayıramadılar
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum