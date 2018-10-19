HABER

Marmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışları sırasında, kaza yapan bir aracın neden olduğu yangında küle dönen 22,2 hektarlık ormanlık alanının tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı.

Marmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS'te, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışları sırasında, kaza yapan bir aracın neden olduğu yangında küle dönen 22,2 hektarlık ormanlık alanının tekrar ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Tekrar dikime hazır hale getirilen alana, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaklaşık 220 kilogram kızılçam tohumu ekildi. Aralık ayında söz konusu alanda çıplak köklü kızılçam fidanı dikimi yapılacağı da bildirildi.
2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışları 13-16 Eylül tarihleri arasında, Marmaris'te 22 ülkeden 58 otomobil ile 116 pilotun katılımıyla yapıldı. Yarışların üçüncü günündeki Bördübet Etabı'nda, bir pilotun yaptığı kaza sonucu çıkan yangında Hisarönü Mahallesi Yediadalar mevkisindeki 22,2 hektar ormanlık alan küle döndü. Yanan ormanlık alanın yeniden yeşillendirilmesi için kollar sıvandı. Zarar gören saha, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Suni Gençleştirme Programı'na alınarak, ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Orman yangınında zarar gören sahanın, makine ile çalışmaya uygun yaklaşık 12 hektarlık kısmı, dozerle sürüldü. Eğimi fazla olan 10,2 hektarlık kısmında ise Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü orman işçileri tarafından teraslama çalışma yapıldı. Tüm sahaya yaklaşık 220 kilogram kızılçam tohum ekimi yapıldı. Sürüm yapılan sahaya ise gelecek aralık ayında çıplak köklü kızılçam fidanı dikileceği bildirildi.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yanan 22,2 hektarlık ormanlık alanda yapılan çalışmalarla yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanmış olacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyorMarmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyorMarmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyorMarmaris'te ralli kazasında kül olan ormanlık alan ağaçlandırılıyor

PARTNERArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğizArtık o ülkeye sadece kimlikle gidebileceğiz
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar varİzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
Erdoğan: STAR Rafineri ile ilişkilerimizin ekonomik boyutu da güçleniyor (2)Erdoğan: STAR Rafineri ile ilişkilerimizin ekonomik boyutu da güçleniyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

İlginizi Çekebilir

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.