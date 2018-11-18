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Marmaris'te rüzgarla dans ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:15 | Son Güncelleme

MARMARİS'te öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Bugün saat 15.30 sıralarında sağanağın yerini rüzgara bırakmasını fırsat bilen sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na geldi. Uçurtma ve rüzgar sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hızı 30 kilometreye ulaşan lodosla adeta dans etti. Rüzgar ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri izleyenlerin yüreği ağızlarına geldi. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturanlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Uçurtma sörfçüsü Kamil Issı, "Sağanak yağmur sonrası oturduğumuz kafeteryada rüzgarın çıkmasını bekliyorduk. Rüzgar çıktığında bu spora meraklı dostlarımızı telefonla arayarak sahilde buluşuyoruz. Rüzgarlı havalar bizim için bulunmaz fırsat 7 arkadaşımızla güzel anlar yaşadık" dedi.

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