HABER

Marmaris'te sağanak ve rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, öğle saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle derelerden gelen yağmur suyu, denizin rengini kahverengiye döndürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan yağmur nedeniyle derelerde oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle sahil boyunda suyun rengi kahverengiye döndü.

Sağanak yağış ve fırtınayla birlikte ilçe genelinde bazı ağaçların dalları kırıldı, bazı ağaçlar da devrildi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtınadan zarar gören ağaçlara müdahale ederek budadı, devrilen bazı ağaçlar da vinç yardımıyla kaldırılabildi.

Öte yandan, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, hızı saatte 70 kilometreyi bulan ve güneybatıdan esen rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları da rüzgar sörfü yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sağanak ve rüzgarın yarın da etkili olacağını bildirdi.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Eskihisar'da feribot kuyruğuEskihisar'da feribot kuyruğu
Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton yem bırakıldıElazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton yem bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırtına Marmaris Muğla sağanak

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.