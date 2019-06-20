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Marmaris'te sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Marmaris'te sahte içki operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 bin 720 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aynı işletmeciye ait 3 otelde ve ilçe merkezinde toptan alkol satışı yapan M.E'nin iş yeri ile deposunda sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, otellerin bodrum katlarına gizlenmiş bin 325 şişe votka ve 397 şişe viski olmak üzere toplam bin 722 şişe sahte içki ele geçirildi. Otel müdürü M.A. gözaltına alındı.

İş yerinde ve deposunda bin 998 şişe sahte ve kaçak içki bulunduran M.E. de gözaltına alındı.

Sahte içkiler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak içki Marmaris Muğla otel

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