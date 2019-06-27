HABER

Marmaris’te sahte içki satıcılarına büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir depoya yapılan baskında 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 ay boyunca takip ettikleri bir depoya operasyon düzenledi.

Marmaris’te sahte içki satıcılarına büyük darbe

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir depoya yapılan baskında 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi.
Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2 ay boyunca takip ettikleri bir depoya operasyon düzenledi. İçmeler Mahallesi’ndeki depoda yapılan aramada 6 bin 849 şişe sahte votka, rakı, cin, viski ve tekila ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli A.K. gözaltına alındı. Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Marmaris’te sahte içki satıcılarına büyük darbe

Marmaris’te sahte içki satıcılarına büyük darbe

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Hararet yapan otomobile müdahale eden itfaiyeye suç duyurusuHararet yapan otomobile müdahale eden itfaiyeye suç duyurusu
Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldıBaşını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Kan donduran ifadeler! 'Annem beni öldürür'

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar! Polis denizde 3 saat arama yaptı

Sarıyer sahilinde hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.