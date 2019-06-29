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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar denize ve havuzlara koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havadan bunalanlar, serinemek için deniz kenarları, havuz başları ve su parklarına akın etti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcak havadan bunalanlar, serinemek için deniz kenarları, havuz başları ve su parklarına akın etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Marmaris'te, deniz suyu sıcaklığı 24 dereceyi buldu. Açık alanda daha fazla hissedilen sıcaktan bunalanlar, sokakları boşalttı. Kentin en işlek yerlerinden Atatürk Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi'nde neredeyse kimse kalmadı. Ağaçların gölgesi sıcaktan korunmak isteyenlerin dinlenme yeri oldu.

Sıcak havadan bunalan tatilciler ve kentte yerleşik yaşayanların çoğu ise, sahil kenarlarını, su parklarını veya havuzları tercih etti. Denizde yüzenler, şezlonglarında keyif yaptı. Çocuklarıyla su parklarına gidenler ise kaydırak, dönme dolap ve örümcek gibi oyuncaklarda hem serinledi, hem eğlendi. Su parkında yakar top oynayanlar, birbirlerini havuza atanlar, anın keyfini çıkardı. Havuz başındaki animatörler, turistleri eğlendirmek için hünerlerini sergiledi. Sahiller, su parkları ve havuz başlarında eğlenenler, renkli görüntüler sergiledi.

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