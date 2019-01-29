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Marmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile dolu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 20:32 | Son Güncelleme

MARMARİS'te gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Marmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile dolu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun zeminini yumuşattığı yamaçlardan kopan ağaç ve kaya parçaları, yollara düşünce ulaşım aksadı. Rüzgarla su alan 3 balıkçı teknesi batarken, bazı apartmanlardaki uydu antenleri ve çatı izolasyonları uçarak yollara düştü. Dolu yağarken ise binalardaki tenteler ve camlar kırıldı, otomobillerde hasar oluştu.
Marmaris merkezde gece yarısı şiddetli rüzgarla birlikte yağmur etkisini artırdı. Gece boyunca limanlarda demirli teknelerin personeli, teyakkuz halinde bekledi. Dev dalgalar, Kordon ve Atatürk Caddesi'ndeki yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Yağmur nedeniyle zemini gevşeyen ağaç ya da kaya parçaları ise Marmaris- Gökova, Marmaris- Datça ve Marmaris-Turunç yollarına düştü. Bu yollarda, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Günün ağarırken, bu kez saatteki hızı 52 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle şehir merkezindeki bazı apartmanların çatı katlarında bulunan uydu antenleri ve çatı izolasyon malzemeleri yola düştü. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına, izolasyon malzemelerinin çatıdan uçtuğu anlar yansıdı. Ana caddelerdeki bazı trafik levhaları devrilirken, çok sayıda iş yerinin camı kırıldı. Uzunyalı ve Yat Limanı mevkisinde bulunan işletmelerin sandalye ve masaları da rüzgarla savrulup, denize sürüklendi. Fırtına yüzünden Uzunyalı mevkisinde 5'er metre uzunluğundaki 3 balıkçı teknesi ise su alması sonucu battı.
Marmaris'e saat 10.00 sıralarında ise bu kez fındık büyüklüğünde dolu yağdı. 20 dakika aralıklarla 4 defa yağan dolu nedeniyle bazı binalardaki tenteler ve camlar kırıldı.
Yağmurun etkisinin azalmasıyla belediye ve kara yolları ekipleri, olumsuzluk yaşanan yerlerde çalışma başlattı. Çöpler yüzünden tıkanan rögarlar ve su kanalları temizlendi. Kara yolları ekipleri, yollara düşen kaya parçaları ile ağaç dallarını temizledi. Dolu nedeniyle 6 aracın hasar gördüğü ve 9 aracın da trafik kazasına karıştığı öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri, kentte 24 saatte, metrekareye 52,5 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.

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Marmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile doluMarmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile doluMarmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile doluMarmaris'te şiddetli yağmur ve rüzgar ile dolu

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