HABER

Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

MARMARİS'te güneş altında hissedilen hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşınca sokaklar boşaldı, plajlar serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.

Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te güneş altında hissedilen hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşınca sokaklar boşaldı, plajlar serinlemek isteyen tatilci ve turistlerin akınına uğradı.
İlçe merkezinde sıcak hava nemle birleşince iyice bunalttı. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ve nemin yüzde 57 olarak ölçüldüğü Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı, 8 kilometrelik plajlarda renkli görüntüler oluştu. Turistler, şezlong ve sandalyelerini denize taşıyarak serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okuyarak dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra kavurucu güneş altında bronzlaşmaya çalışanların çoğunlukta olması dikkati çekti. Ebeveynler, şezlonglarında dinlenirken çocuklar denizin tadını çıkardı. Tatilciler, İçmeler Mahallesi Altın Sahil'deki ağaçların altında hem piknik yaptı hem de denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Heyecan arayanlar ise jet ski, muz, ringa ve deniz paraşütü gibi spor aletleriyle anın keyfini çıkardı. Güzellik uzmanı Lübnanlı Gayle Hanan Allen (36), "Marmaris çok güzel bir yer. At safari, cip turu ve çeşitli kültür turlarına katıldık. Şimdi de arkadaşlarımla beraber deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum. Herkesi Marmaris'e tatil yapmaya çağırıyorum" dedi.
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri artan nem ile sıcak havanın ağustos ayında devam edeceğini bildirip, yaşlı ve sağlık sorunu bulunanlara güneşte fazla kalmamaları uyarısında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar dolduMarmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar dolduMarmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar dolduMarmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
(Özel) Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu(Özel) Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Akçakoca'da sahiller temizleniyorAkçakoca'da sahiller temizleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.