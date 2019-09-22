Marmaris'te Süslü Kadınlar sürdürülebilir ulaşım için pedal çevirdi

Türkiye'nin 115 şehri ve 14 Avrupa ülkesinde aynı anda gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Marmaris'te yoğun katılım oldu. İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı önünde bisikletleriyle toplanan, aralarında yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu süslenmiş ve renkli kıyafetler giymiş yaklaşık 150 kadın, sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması için pedal çevirdi. Kadınların çocuklarıyla katıldığı ve bisikletlerini de Türk bayrağı ve çiçeklerle süslediği etkinliğe erkeklerde destek verdi. Motosikletli trafik polisi eşliğinde Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde başlayan bisiklet turunda kadınlar bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla sıklıkla 'Özgürlük bisiklette' ve 'Bisiklete bin sağlıklı yaşa' sloganları attı. Atatürk Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Çıldır Mahallesi, Kemeraltı Mahallesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde 10 kilometre pedal çeviren süslü kadınları izleyenler, el sallayıp, alkışlarla destek verdi. Kimileri de bisikletlileri cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bisikletlerini bırakan kadınlar çalan müzikler eşliğinde dans etti.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması için bu yıl 7'incisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletleriyle şehir turu atan yaklaşık 150 kadın ardından kent meydanında çalan müzikler eşliğinde dans etti.

Etkinliğe katılanlar adına açıklama yapan Tülay Bilben, "Özelikle turizm şehirlerinde motorlu araçların azaltılması ve sürdürülebilir ulaşım için bu yıl 7'nci kez bir araya geldik. Sürdürülebilir ulaşım, otomobilsiz şehirler ve doğanın korunması için farkındalık yaratmak amacıyla bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Marmarislilerin motorlu araçlardan inip işlerine ve dolaşmaya çıktıklarında bisikletle gitmelerini istiyoruz" dedi.

Marmaris'te yerleşik yaşayan Polonyalı rehber Evelina Yarog, "Kadınların evde oturmamalı ve işlerine hakim olmalı. Kendi ülkemde böyle bir etkinlik yok. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

İlk defa çocuğu ve kayınvalidesi ile katılan Esengül Yıldız da, "Ailemle birlikte böyle güzel bir etkinliğe katılıyorum. Herkesi bisiklet binmeye ve sağlıklı kalmaya davet ediyorum" dedi.

