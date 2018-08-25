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Marmaris'te tatilciler dönüşe geçmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te Kurban Bayramı tatilini geçirenler, dönüşe geçmeye başladı.

Marmaris'te tatilciler dönüşe geçmeye başladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te Kurban Bayramı tatilini geçirenler, dönüşe geçmeye başladı. İlçe merkeziyle Muğla karayolu girişinde uzun araç konvoyları oluşurken; öğle saatlerine kadar ilçeden 13 bin 500 araç çıkışı olduğu belirtildi.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Marmaris'e gelen bazı tatilciler, bu sabahtan itibaren yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, ilçe merkezindeki ana caddelerde yer yer 6 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Ayrıca Datça- Marmaris ve Marmaris-Muğla karayolunda da konvoylar oluştu. Marmaris- Muğla karayolu giriş ve çıkışı olan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise 8 kilometreyi bulan konvoy oluştuğu görüldü. İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde oluşan araç trafiğindeki yoğunluğun çözülmesi için trafik polisleri çaba gösterdi. Emniyet ve jandarma verilerine göre öğle saatlerine kadar ilçeden toplam 13 bin 500 aracın çıkış yaptığı belirtildi.
Öte yandan Marmaris'ten çıkış yapan özel araç ve tur otobüsleri nedeniyle Gökova Kavşağı ve Muğla-Fethiye karayolu Sakartepe mevkiinde de araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri, sıkışan trafiği açmak için harekete geçti.
Turizmciler, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli otellerde bayram boyunca tam doluluk yaşandığını, tatilcilerin bir kısmının, bugün dönüşe geçtiğini belirtti. Çıkışların sürdüğü bildirildi.

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Marmaris'te tatilciler dönüşe geçmeye başladıMarmaris'te tatilciler dönüşe geçmeye başladıMarmaris'te tatilciler dönüşe geçmeye başladı

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