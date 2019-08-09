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Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için özel araçlar ve otobüslerle gelen tatilciler, yüksek nemle birlikte etkili olan sıcak havadan bunalınca soluğu serinlemek için plajlar ve havuz başlarında aldı.

Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için özel araçlar ve otobüslerle gelen tatilciler, yüksek nemle birlikte etkili olan sıcak havadan bunalınca soluğu serinlemek için plajlar ve havuz başlarında aldı.
Kurban Bayramı'nı geçirmek için Muğla'nın Marmaris ilçesine dün akşam saatlerinden itibaren gelmeye başlayan tatilciler ilçedeki hareketliliği daha da artırdı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürüğü verilerine göre ilçeye ve kırsal turistik mahallelere dün akşamdan bu yana yaklaşık 8 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. İlçenin Muğla girişinden İnci Kavşağı'nda kadar olan kesimindeki karayolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. İlçenin Atatürk Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan 7 kilometrelik kesiminde tur otobüsleri ile dolmuşların ağır seyretmeleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak havayla karşılaşan tatilciler, günün ilk ışıklarıyla birlikte soluğu sahillerde aldı.13 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı halk plajlarını dolduran tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Ana caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu 21 derece olarak ölçüldü. Bazıları sahildeki şezlonglarda güneşlenip, dinlenmeyi tercih ederken bazıları çocuklarıyla birlikte denizde yüzüp, çeşitli oyunlar oynadı. Şezlonglarını denize çeken bazı tatilciler ise denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Adrenalin tutkunu tatilciler su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otellerin havuz başları da doldu. Yerli ve yabancı turistler havuzda voleybol maçı yapıp, keyifli vakit geçirirken bir yandan da serinlemenin tadına vardı.
'BAYRAM YOĞUNLUĞU TURİZMCİ VE ESNAFIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR'
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, otellerin aile konsepti satışına başta İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:
"Yurt dışından ve yurt içinden Türk misafirlerimiz gelmeye başladı. Temmuz ve ağustos ayları turizmde en yüksek dönemdir. Bu iki ayda yoğunluk olması hem turizmcinin hem de esnafımızın yüzünü güldürüyor. Marmaris'in Türk misafirler için otellerde yüzde 15 olan kontenjan payı bu yıl yüzde 10'lara çekildi. Bunun nedeni de yurt dışı satışlarımızda 3 yıldız ve üzeri nitelikli otellerde aile konseptinde satış sunuldu. Bu aile konsepti satışına başta İngiltere olmak üzere Hollanda, İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri büyük ilgi gösterdi. Nitelikli oteller, Türk misafirlerimiz için oda ayırımı yaptı. 3 yıldız ve üzeri nitelikli oteller Kurban Bayramı'nda yüzde 8 ile 15 arasında oda kontenjanı ayırdı. Bu ayrılan kontenjanlarla birlikte bayram süresince yüzde 100 doluyuz diyebiliriz."

FOTOĞRAF

Marmaris'te tatilciler plajları doldurduMarmaris'te tatilciler plajları doldurduMarmaris'te tatilciler plajları doldurduMarmaris'te tatilciler plajları doldurdu

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