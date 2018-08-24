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Marmaris'te tatilciler tekne turlarıyla eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki doğa harikası koylara düzenlenen günübirlik tekne turları, tatilcilerinden yoğun talep gördü.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki doğa harikası koylara düzenlenen günübirlik tekne turları, tatilcilerinden yoğun talep gördü. Kurban Bayramı tatilini Marmaris'te geçiren vatandaşlar, doğa harikası koylara düzenlenen günübirlik tekne turlarına katıldı. Kordon Caddesi'nde demirli, 16 ila 40 metre uzunluğundaki günübirlik gezi tekneleri, saat 10.30'da tatilcileri aldı. Onuncu Yıl Marşı çalınarak kalkan tekneler, öğle yemeği dahil kişi başı 45 ila 100 lira arası olan turlarla; Çiftlik, Kumlubük, Cennet ve Bedir adaları ile Fosforlu Mağara'yı 6 saat boyunca dolaştı. Müzik eşliğinde dans eden tatilciler, denize girip, yüzdü. Mavi ve yeşilin buluştuğu cennet koyları gezen tatilciler, önceden planlanan restoranlara balıkçı tekneleriyle alınarak götürüldü. Çocuklarıyla birlikte mavi ve yeşilin her tonunun görülebildiği şehrin bakir koylarını gezenler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Saat 16.00 sıralarında Marmaris Körfezi'ne giren teknelerde, tatilcilerin isteğiyle İzmir Marşı çalındı. Tatilciler, çalan marşa eşlik etti. Kentte 30 yıldır günübirlik gezi turu düzenleyen turizm şirketinin yönetim kurulu başkanı Kaptan Ali Berk, "Geçen yıllara göre bu bayramda çok fazla talep var. Bayramın 4. gününden itibaren yoğun talep nedeniyle 2 gün rezervasyon almıyoruz. Kapasitemizi doldurduk ve çoğu günübirlik tekneler yüzde 90 dolu. Bayram tatilcilerine Marmaris'in cennet koy ve adalarını tanıtıyoruz. İlk defa geziye çıkanlar hayran kalıyorlar ve tekrar gelmek istiyorlar. Türk misafirlerimizin en çok isteği Onuncu Yıl ve İzmir Marşı oluyor. Kalkışta Onuncu Yıl ve dönüşte körfez gezisinde İzmir Marşı ile dolaştırıyoruz" dedi.

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