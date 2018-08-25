HABER

MARMARİS'TE TATİLCİLERİN BİR KISMI DÖNÜŞE GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için kente gelenler, yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı.

Haber- Kamera Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Kurban Bayramı tatili için kente gelenler, yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Şehir merkeziyle Muğla karayolu girişinde uzun araç konvoyları oluşurken; öğle saatlerine kadar ilçeden 13 bin 500 araç çıkışı olduğu belirtildi.Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Marmaris'e gelen bazı tatilciler, bu sabahtan itibaren yaşadıkları şehirlere dönmek için yola çıkmaya başladı. Otellerinden araçları ve tur otobüsleriyle ayrılan tatilciler, şehir merkezindeki ana caddelerde yer yer 6 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. Ayrıca Datça- Marmaris ve Marmaris-Muğla karayolunda da konvoylar oluştu. Şehrin Marmaris- Muğla karayolu giriş ve çıkışı olan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise 8 kilometreyi bulan konvoy oluştuğu görüldü. Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Atatürk ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde oluşan araç trafiğindeki yoğunluğun çözülmesi için trafik polisleri çaba gösterdi. Emniyet ve jandarma verilerine göre öğle saatlerin ekadar ilçeden toplam 13 bin 500 aracın çıkış yaptığı belirtildi. Öte yandan Marmaris'ten çıkış yapan özel araç ve tur otobüsleri nedeniyle Gökova Kavşağı ve Muğla-Fethiye Karayolu Sakartepe Mevkii'nde de araç konvoyları oluştu. Trafik ekipleri, sıkışan trafiği açmak için harekete geçti. Turizmciler, 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli otellerde bayram boyunca tam doluluk yaşandığını, tatilcilerimizin bir kısmının bugün dönüşe geçtiğini belirtti. Yarın öğleden sonraki saatlerde de çıkışlar devam edeceği dile getirildi.

PARTNER"Erkekte slip mayo, mal beyanı""Erkekte slip mayo, mal beyanı"
Müteahhitin babası ölünce inşaatları yarım kaldı, hak sahipleri mağdur olduMüteahhitin babası ölünce inşaatları yarım kaldı, hak sahipleri mağdur oldu
Tatil bitti, dönüş çilesi bitmediTatil bitti, dönüş çilesi bitmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.