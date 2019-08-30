Marmaris'te TCSG-310 Hücum Botu halka açıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki TCSG- 310 Hücum Botu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Marmaris Yat Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, TCSG- 310 Hücum Botu'nu halka açtı. Yat limanı fener ucuna demir atan hücum botu, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla kentte misafir olan 39 şehit çocuğu da ziyaret etti. Komutanlar, ziyaretçilere hücum botun özellikleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, güvertede öz çekim yaptı. Ziyaretçilerden Ayşe Sezer, "Böyle anlamlı bir günde askerlerimizle birlikte olmak, Hücum botu gezmek ayrı bir gurur" dedi.

Avukat Ayşegül Mungan, "Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 39 şehidimizin çocuğunu Marmaris'te ağırlıyoruz. Çocuklarımızla beraber gururumuz askerlerle tanıştık ve hücum botu gezdik. Zafer Bayramı'nda mutlu ve gururluyuz" dedi.

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