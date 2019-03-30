HABER

Marmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin gözdesi günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açtı. Şehrin cennet koylarını gezen turistler, mutlu anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Marmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin gözdesi günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açtı. Şehrin cennet koylarını gezen turistler, mutlu anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
Yat Limanı ve Türkmenistan Parkı İskelesi'nde boyları 11-35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, ısınan havayla beraber turlarına başladı. Bu yılın ilk konukları ise Filistin, İran, Lübnan, Ürdün ve Irak'tan gelen Ortadoğulu zengin turistler oldu.
Sabah otobüslerle Yat Limanı'na getirilen turistler, günübirlik gezi tekneleriyle mavi sulara açıldı. Bedir, Cennet ve Kumlubük adalarını gezen turistler el değmemiş cennet koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri 6 saatlik bir programla dolaştı. Ardından balıkçı tekneleriyle öğle yemeğini yiyecekleri restoran ve kafeteryalara götürülen tatilciler mutlu anlarını cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.
MARMARİS'E HAYRAN KALDILAR
Kente hayranlığını dile getiren Filistinli mimar Habibullah Riyad Kaveree (32), "Türkiye ve Marmaris çok güzel. Marmaris halkına, yakınlıklarından dolayı şükranlarımı sunarım. Eşsiz güzellikleri var, doyasıya tadını çıkartıyoruz" dedi. İranlı arkeolog Meleke Sahar Hamans (28), da, "Burada tatil yapan komşularımız çok bahsetmişlerdi. Böyle güzel mavi ve yeşili bir arada görmemiştim. Ayrıca tarihi yerlerde bolca fotoğraf çektirdim" diye konuştu.
Günübirlik gezi teknesinin kaptanı Atilla Barbaros Teoman ise, "Son üç yıldır İranlı, Filistinli, Iraklı, Lübnanlı ve Ürdünlü gruplardan oluşan zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açıyoruz. Aralarında doktor, mimar, arkeolog, avukat ve acente sahibi turistler var. Marmaris'ten aldığımız turistleri körfezdeki kaleden başlayarak el değmemiş koy ve adalara götürüyoruz. Çeşitli mağara ziyaretlerinin ardından öğle yemeği ikramlarımız oluyor. Turizm elçileri olarak kendilerine Türk'ün misafirperverliğini gösteriyoruz. 6 ile 8 saat süren turlarımızda hareketli Türk ve Arapça müziklerle eğlendiriyoruz. Ayrıca Marmaris'imizi tanıtan kitapçıklar dağıtıyoruz" dedi.
FOTOĞRAFLI

Marmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladıMarmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladıMarmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladıMarmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Soğuk hava, çileğin şeklini bozduSoğuk hava, çileğin şeklini bozdu
Kadınlara 25 yaş uyarısıKadınlara 25 yaş uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Sosyal medyada fuhuş rezaleti! Ellerini ayaklarını bağlayıp cinsel ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'a 'Pençe' operasyonu!

Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'a 'Pençe' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.