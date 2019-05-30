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Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, telefonla aradığı 72 yaşındaki Y.T.'yi, banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığını söyleyerek korkutup, 150 bin lirasını dolandırmak isteyen çete üyelerinden 1'i, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Marmaris'te telefonla dolandırıcılık çetesinin üyesine suçüstü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, telefonla aradığı 72 yaşındaki Y.T.'yi, banka hesabından terör örgütlerine para aktarıldığını söyleyerek korkutup, 150 bin lirasını dolandırmak isteyen çete üyelerinden 1'i, polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis, dolandırıcının birlikte hareket ettiği diğer kişilerin de yakalanması için 3 ilde operasyon başlattı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son 15 gün içeresinde 10 kişinin telefon dolandırıcıları tarafından arandığının tespit edimesi üzerine harekete geçti. Geçen 26 Mayıs Pazar günü, telefon dolandırıcıları tarafından arandığı tespit edilen Y.T.'nin villasına giden polis ekipleri, kendisiyle görüşüp, plan yaptı. Polislerden bir kısmı evde Y.T. ile beklerken, kargo görevlisi ve taksi şoförü görünümündeki polisler de dışarıda Y.T.'nin vilasının çevresinde önlem aldı. Bu sırada Y.T.'yi tekrar arayan telefon dolandırıcıları, "Terör örgütü üyelerine hesaplarınızdan para aktarıldığı bilgisine ulaşıldı" diyerek, bankalarda kaç lirası bulunduğunu sordu. Bunun üzerine Y.T., bankalardaki parasının miktarını ve ev adresini telefondaki kişiye söyledi. Bu konuşmanın ardından dolandırıcı, Y.T.'ye, "150 bin lira hazırlayın. Polis arkadaşımız gelip, verdiğiniz adresten parayı teslim alacak, üzerinizdeki suçlamalar kalkacak" diyerek, telefonu kapattı.
İKİ GÜN SONRA GELDİ
Bu telefon konuşmasının ardından polis, bekleyişe geçti. 48 saatlik bekleyiş sonrasında, şebeke üyesi bir erkek, dün Y.T.'nin villasına gelip, parayı istedi. Bunun üzerine evdeki sivil polisler, bir anda ortaya çıkıp, H.A.'yı yakaladı. Hırsızlık, yağma, yaralama gibi çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan H.A.'nın, Şanlıurfa'dan Marmaris'e gelelerek 5 yıldızlı bir otelde kaldığını, dolandırmaya çalıştıkları 10 kişiden toplam 3 milyon lira parayı toplamayı, sonra Antalya'ya gitmeyi planladığını anlattığı öğrenildi. H.A.'nın, dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğu, ağlarına düşürdükleri Ege ve Akdeniz bölgesindeki kişilerin adreslerine gidip para ve değerli eşyaları almakla görevli olduğu anlaşıldı. Suç ortaklarının isim ve adreslerini polise veren H.A., yapılan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Polis, H.A.'nın verdiği bilgilerden yola çıkarak, diğer şüphelilerinde yakalanması için 3 ilde operasyon başlattı. H.A.'nın henüz kimseyi dolandıramadan yakalandığı belirtildi.

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