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Marmaris'te tepki çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te yol ortasında otomobili durduran; birinin üstünde sadece iç çamaşırı, diğerinde tişört ve iç çamaşırı bulunan, ellerinde ise bira şişesi olan 2 kişi, araçtan inip Roman havası oynadı.

Marmaris'te tepki çeken görüntü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yol ortasında otomobili durduran; birinin üstünde sadece iç çamaşırı, diğerinde tişört ve iç çamaşırı bulunan, ellerinde ise bira şişesi olan 2 kişi, araçtan inip Roman havası oynadı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerdeki kişilerin bu davranışı, tepki çekti.
Dün saat 05.30 sıralarında, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde yol ortasında otomobili durduran; birinin üstünde sadece iç çamaşırı, diğerinde tişört ve iç çamaşırı bulunan, ellerinde ise bira şişesi olan 2 kişi, araçtan inerek bir süre Roman havası oynadı. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntüyü ise Facebook'taki 'Şikayetim Var Marmaris' adlı sayfada, otomobilin plakasını da yazarak paylaştı, altına ise "Saat 05.33, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde otomobili yolun ortasına çekip, 2 sarhoş adam ellerinde biralar son ses Roman havası cadde ortasında göbek atıyorlar. Arabanın içinde kadın. Bu işkence, 15 dakika sürdü. 155 Marmaris sürekli meşgul. Yarın biz işe, çocuklar okula gidecek. Bu kişiler kimseyi takmadan, son ses müzik, donla sokak ortasında göbek atmaya devam etti" yazdı. Polisin görütülerden tespit yapıp ceza yazmasını istedi.
Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişilere tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te tepki çeken görüntüMarmaris'te tepki çeken görüntüMarmaris'te tepki çeken görüntüMarmaris'te tepki çeken görüntü

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