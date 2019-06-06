Marmaris'te tur teknesi su aldı, yolcular ve mürettebat kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, su alan günübirlik tur teknesindeki 10 yolcu ve 4 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tur teknesi ise dolan suyun tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik botuyla yedeklenip, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.

İçinde 10 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğu, 'Amedeus' isimli, 17 metrelik günübirlik gezi teknesinin kaptanı, saat 13.00 sıralarında, Kumlubük mevkisinde yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, su dolan tur teknesine yanaşıp, ilk olarak yolcular ile mürettebatı kendi botlarına alarak, kurtardı. Yolcular ve mürettebat, başka tur teknesine bindirildi. Yolcular, turlarına kaldıkları yerden devam etti.

Teknede yapılan incelemede, egzoz çıkışı soğutma suyunun sintineye dolduğu tespit edildi. Suyun tahliyesinin ardından tur teknesi, Sahil Güvenlik botuyla yedeklenerek, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.

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