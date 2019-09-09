Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Türk-Yunan Dostluk Sergisi" sanatseverlerle eğitim yararı için buluştu.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde, 15 Yunan, 16 Türk ressamın 65 eserinin yer aldığı "Mavi Marmaris'te Mor Buluşma" isimli sergi, kapılarını sanatseverlere açtı.

Serginin tüm gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin "Bir Kız Çocuğu Okutalım Projesi"ne bağışlanacağı bildirildi. Türk ve Yunan sanatçıların eserleri, sanatseverler tarafından ilgi ve beğeniyle gezildi.

Serginin açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkan Vekili Asım Geniş, Türk ve Yunan sanatçılara dostluğu Marmaris'e taşıdıkları için teşekkür ederek serginin gelirinin eğitime aktarılmasının da kendileri için çok kıymetli bir davranış olduğunu dile getirdi.

Sanatçı ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen Oray Erdağ da serginin tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin "Bir Kız Çocuğu Okutalım Projesi"ne bağışlanacağını belirterek "Ayrıca lösemili çocuklarımızla birlikte konakladığımız otelde çocuklarla resim yapacağız. Ayrıca Yunanistan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sanatçılarımız Marmaris’in güzelliklerini gezip, dostluğumuza güzel anılar katacağız." dedi.

Yunan ressam Maria Loumpourdi, dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik için Marmaris'te bulunduklarını belirterek sonsuza kadar dostluğun yanlarında olmasını diledi.

Sergide ayrıca iki Alman ve bir İranlı ressamın eserine yer verildi.

Sergi 12 Eylül'e kadar görülebilecek.

