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  3. Marmaris'te uçurtma ve rüzgar sörfü

Marmaris'te uçurtma ve rüzgar sörfü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:11 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, rüzgarın saatteki hızı 30 kilometreyi bulurken, sporcular, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, rüzgarın saatteki hızı 30 kilometreyi bulurken, sporcular, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı. Sahilde yürüyüş yapanlar, sörf tutkunlarını fotoğrafladı.
Marmaris merkezde denizde rüzgarla yükselen dalgaları gören sörf tutkunları, Belediye Halk Plajı ve ilçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunan İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahili'ne akın etti. Aralarında doktor, avukat, mühendis ve öğretmenlerin bulunduğu 14 kişi, kendilerini rüzgara bırakıp, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı. Hızı saatte 30 kilometreyi bulan rüzgarda metrelerce yükselen dalgalar arasında sörf yapanları çevredekiler ilgiyle izledi. Sahilde yürüyüş yapanlar ve banklarda oturanlar, sörfçüleri fotoğrafladı.
Uçurtma sörfü yapan doktor Cüneyt Özcan, "Çılgınlık işte. 'Evde oturmayayım; deniz candır, güzeldir ve değişiklik olsun' dedim. Anın keyfini çıkarıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

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