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Marmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki Barlar Sokağı'nda uyuşturucu madde satmaya çalıştığı öne sürülen T.B.

Marmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki Barlar Sokağı'nda uyuşturucu madde satmaya çalıştığı öne sürülen T.B. (32) yakalandı. Şüphelinin çantasında, 5 ayrı parça halinde toplam 10 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Marmaris Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün (salı) gece, Barlar Sokağı'nda denetim yaptı. 5 ay önce 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında işlem yaptıkları T.B.'nin, turistlerle görüştüğünü fark eden ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Ara sokakta bir turistle konuştuğu sırada T.B.'ye üst araması yapıldı. T.B.'nin aranan çantasında 5 ayrı parça halinde toplam 10 gram ağırlığında skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen T.B.'nin sorgusu sürüyor.

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Marmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltıMarmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltı

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