Marmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki Barlar Sokağı'nda uyuşturucu madde satmaya çalıştığı öne sürülen T.B. (32) yakalandı. Şüphelinin çantasında, 5 ayrı parça halinde toplam 10 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
Marmaris Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün (salı) gece, Barlar Sokağı'nda denetim yaptı. 5 ay önce 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında işlem yaptıkları T.B.'nin, turistlerle görüştüğünü fark eden ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Ara sokakta bir turistle konuştuğu sırada T.B.'ye üst araması yapıldı. T.B.'nin aranan çantasında 5 ayrı parça halinde toplam 10 gram ağırlığında skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen T.B.'nin sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki
Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum