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Marmaris'te yaban hayatı ve çocuk şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaban hayatın korunmasını sağlamak ve bu amaçla halkı bilinçlendirmek için 'Doğal yaban hayatı ve çocuk şenliği' düzenledi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaban hayatın korunmasını sağlamak ve bu amaçla halkı bilinçlendirmek için 'Doğal yaban hayatı ve çocuk şenliği' düzenledi.

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) ve Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kentteki derneklerin desteğiyle 'Doğal yaban hayatı ve çocuk şenliği' adı altında etkinlik düzenledi. Sığla ağaçlarıyla kaplı Günnücek Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, kentte yerleşik yaşayan yabancı uyruklular ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, çocukların yaptıkları resimler, 'Doğa ve yaban hayatı' adlı sergide beğeniye sunuldu. Yine etkinlikler kapsamında ebru sanatı ve resim yapma faaliyeti de gerçekleştirildi. Çocuklar, yaban hayatı ve çevreyi korumak için yazdıkları şiir ile kompozisyonlarını kurulan kürsüde okudu. Çeşitli hayvan maskeleri takan çocuklar, mini skeçlerle gösteri de sundu. Yaban hayatı koruma konulu mini tiyatro sonrası çocuklardan oluşan gruplar dans performansı sergiledi. Çalınan hareketli müzikler eşliğinde ebeveynlerin katımlıyla oyunlar oynadı. Ailelere, 'doğal hayatı koruma' konulu bilgilendirme yapıldı. Bilgi ve resim yarışmasında dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin sonunda doğal yaban hayatın anlatıldığı belgesel, sinevizyonda gösterildi.

MAHAYKO Başkanı Tülay Yıldız, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, çocuklara yaban doğal hayatı anlatarak korunma bilincini aşılamak istiyoruz. Anasınıfı ile ilkokul çağlarındaki çocuklarımıza, temelden hayvanları ve doğayı korumayı öğretiyoruz. Tabii çocuklarımıza bunları öğretirken, anne ve babalarında desteği çok önemli. Kamu kurum kuruluşları desteği ile düzenlenen faaliyetimizi, önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

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