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Marmaris’te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:34 | Son Güncelleme

 MUĞLA’nın Marmaris İlçesi’nde, hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan, İngilizce, Rusça ve Almanca bilen 18 bekçi kurban kesilip düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Marmaris’te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris İlçesi’nde, hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan, İngilizce, Rusça ve Almanca bilen 18 bekçi kurban kesilip düzenlenen törenle görevlerine başladı.
Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan ve görevine başlayan bekçiler için saat 20.00'de düzenlenen törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ve polis memurları törene katıldı. Kaymakam Yüksel ve protokolün bekçileri selamlaması ardından dualarla kurban kesimi gerçekleştirildi.
Törende konuşan Kaymakam Yüksel bekçilere seslenerek, "Marmaris’in huzur ve güveninin sağlanması için polis arkadaşlarımızla beraber önemli bir görevi icra edeceksiniz. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum" dedi.
Törende konuşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ise göreve başlayan bekçilerin yöreyi çok iyi bildiklerini belirterek, "Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan ve yöreyi çok iyi bilen 18 bekçimiz bugün itibariyle polis arkadaşlarımıza destek olmak için görevlerine başladı. Yaz nüfusu 1 milyona ulaşan ilçemizde özellikle gece görev alacak olan bekçilerimiz, polislerimizle beraber olan huzur ve güvenin artırılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.
Konuşma ardından Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, bekçilere düdüklerini teslim ederek başarılar diledi. Düdüklerini teslim alan 18 bekçi, 2’şerli gruplar halinde mahalle ve sokaklara dağıldı.

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Marmaris’te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladıMarmaris’te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladıMarmaris’te yabancı dil bilen bekçiler görevlerine başladı

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