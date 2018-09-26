HABER

Marmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki yabancı tur şirketinin Marmaris'te yerleşik yaşayan rehberleri ve belediye ekipleri tarafından koylarda sahil temizliği yapıldı.

Marmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki yabancı tur şirketinin Marmaris'te yerleşik yaşayan rehberleri ve belediye ekipleri tarafından koylarda sahil temizliği yapıldı. 150 kişinin topladığı toplam 3 traktör römorku dolusu çöp imha edilmek üzere atık merkezine götürüldü.
Marmaris'te, iki yabancı turizm şirketinin İngiliz, Hollandalı, Alman, Fransız ve Türk tur rehberlerinden oluşan 130 personeli ve Marmaris İlçe Belediye Temizlik İşlerinden 20 personel kırsal mahallelerdeki koylarda kıyı temizliği yaptı. İlçede yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 150 kişi otobüslerle Bördübet Mahallesi'ne geldi. Eldivenlerini takıp çöp torbalarını alan tur rehberleri belediye ekipleri eşliğinde 8 kilometrelik sahilde temizliğe başladı. 4 saat süren temizlikte toplam 3 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler cam, plastik, kağıt ve metal atıklar olarak ayrıştırılıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.
Çalıştıkları tur şirketlerinin ofislerinin bulunduğu tüm kentlerde aynı anda temizlik etkinliği yapıldığını söyleyen şirket yetkilisi J.J. Van Eardley, "Marmaris, cennet koylarıyla fantastik turizm şehri. Marmaris'in doğal halini korumak ve sahip çıkmak için her yıl turizm sezonunda yaptığımız etkinliği bugünde gerçekleştirdik. Lütfen yaşadığımız alanlara sahip çıkalım. Marmaris'imize turistler bu eşsiz doğal güzellikleri için geliyor" dedi.
Türk vatandaşı ile evli olan Hollandalı Bianca Özkan ise, "Doğayı korumak ve sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Gelecek nesillere doğanın güzelliklerini bırakmak için herkesin çevre duyarlısı olması gerekmektedir. Sizlerin de gördüğü gibi yaptığımız temizlik çalışmasında ciddi çöpler mevcut. Lütfen dinlendiğiniz, denizine girdiğiniz ve piknik yaptığınız doğaya sahip çıkın" diye konuştu.
Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü de, "Yabancı tur rehberleri ile birlikte kırsal mahallelerdeki cennet koylarda kıyı temizliği yaptık. Sahillerdeki çöpleri gördükçe çok utandım. Farkındalık yaratmak için her yıl yapılan bu etkinlikte yabancı tur rehberlerine ilgileri ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptıMarmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptıMarmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptıMarmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptı

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu
Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte 1152. Sayısal Loto çekilişi sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

26 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte 902. hafta Şans Topu sonucu

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.