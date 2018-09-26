Marmaris'te yabancı tur rehberleri 'sahil temizliği' yaptı

Marmaris'te, iki yabancı turizm şirketinin İngiliz, Hollandalı, Alman, Fransız ve Türk tur rehberlerinden oluşan 130 personeli ve Marmaris İlçe Belediye Temizlik İşlerinden 20 personel kırsal mahallelerdeki koylarda kıyı temizliği yaptı. İlçede yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 150 kişi otobüslerle Bördübet Mahallesi'ne geldi. Eldivenlerini takıp çöp torbalarını alan tur rehberleri belediye ekipleri eşliğinde 8 kilometrelik sahilde temizliğe başladı. 4 saat süren temizlikte toplam 3 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler cam, plastik, kağıt ve metal atıklar olarak ayrıştırılıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki yabancı tur şirketinin Marmaris'te yerleşik yaşayan rehberleri ve belediye ekipleri tarafından koylarda sahil temizliği yapıldı. 150 kişinin topladığı toplam 3 traktör römorku dolusu çöp imha edilmek üzere atık merkezine götürüldü.

Çalıştıkları tur şirketlerinin ofislerinin bulunduğu tüm kentlerde aynı anda temizlik etkinliği yapıldığını söyleyen şirket yetkilisi J.J. Van Eardley, "Marmaris, cennet koylarıyla fantastik turizm şehri. Marmaris'in doğal halini korumak ve sahip çıkmak için her yıl turizm sezonunda yaptığımız etkinliği bugünde gerçekleştirdik. Lütfen yaşadığımız alanlara sahip çıkalım. Marmaris'imize turistler bu eşsiz doğal güzellikleri için geliyor" dedi.

Türk vatandaşı ile evli olan Hollandalı Bianca Özkan ise, "Doğayı korumak ve sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Gelecek nesillere doğanın güzelliklerini bırakmak için herkesin çevre duyarlısı olması gerekmektedir. Sizlerin de gördüğü gibi yaptığımız temizlik çalışmasında ciddi çöpler mevcut. Lütfen dinlendiğiniz, denizine girdiğiniz ve piknik yaptığınız doğaya sahip çıkın" diye konuştu.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü de, "Yabancı tur rehberleri ile birlikte kırsal mahallelerdeki cennet koylarda kıyı temizliği yaptık. Sahillerdeki çöpleri gördükçe çok utandım. Farkındalık yaratmak için her yıl yapılan bu etkinlikte yabancı tur rehberlerine ilgileri ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" dedi.

