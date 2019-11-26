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Marmaris'te yağmur ve rüzgarın ardından temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:50 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağış ve rüzgar sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağış ve rüzgar sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde dün gün boyu etkili olan ve saatteki hızı 65 kilometreyi bulan rüzgar ve ardından yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabaha karşı yağmurun etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri kentte, çalışma başlattı. Günün ağarmasıyla birlikte ilçenin Atatürk ve Kordon caddeleri ile Yat Limanı tazyikli suyla yıkandı. Rögar kapakları açılarak, atıklar temizlendi. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı sahillerdeki atık ve yosunlar temizlendi. Ara sokaklarda devrilen ağaç dalları kaldırılarak yollar tekrar trafiğe açıldı. Olumsuzluk yaşanan yerlerde inceleme yapan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre dün ilçemize, 113 kilogram yağış düştü. Bunun 90 kilogramı saat 17.00 ile 20.30 saatleri arasında yaşandı. Neredeyse tüm yağış, 3 saatin içinde oldu. Tabii ki tüm ekiplerimiz teyakkuz halindeydi. Zaten gün boyunca fırtınanın getirdiği çöpler temizlendi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmurda da teknik ve temizlik ekibimiz sahadaydı. Sıkıntının en aza inmesi için ilçemizin dört bir yanına dağılan ekiplerimiz anında müdahalede bulundu" ifadelerini kullandı.

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