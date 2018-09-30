Marmaris'te yağmurun ardından güneşi gören, sahile koştu

Yunanistan'dan gelmesi beklenen fırtınanın yön değiştirmesiyle Marmaris merkezde aralıklarla yağmur yağdı. Saat 14.30 sıralarında bastıran yağmur, 20 dakika boyunca etkisini gösterdi. Marmaris- Datça ve Marmaris- Turunç yoluna küçük kaya parçaları düştü. Marmaris-İçmeler yolu Turban mevkisinde toprak kayması sonucu 25 metrelik ağaç devrildi. Enerji nakil hatları hasar görürken, kapanan yol nedeniyle 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yüksek tepelerden yağmurla gevşeyen toprağın ve çöplerin derelerle taşınıp, dökülmesi sonucu deniz kahverengiye döndü. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar 6 kilometrelik sahiller, kıyıya vuran çöpler ve yosunlar ile doldu. Sahil yürüyüş yolunda aralıklarla su birikintileri oluştu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te beklenen fırtınanın yön değiştirmesinin ardından etkili olan sağanak sonrası güneşli havayı fırsat bilenler, sokaklara çıkıp, sahile gitti. Turistler otellerinden, Marmarisliler ise evlerinden ayrılırken, kimileri denize girdi, kimileri de yürüyüş yaptı.

SAĞANAK SONRASI DENİZ KEYFİ

Sağanağın ardından bulutların dağılmasıyla güneş açtı. Saat 15.30 sıralarında hava sıcaklığı da yükseldi. Kasırga uyarısı ve sağanak nedeniyle otellerinden çıkamayan turistler ile evlerine kapanan Marmarisliler, soluğu sokaklarda aldı. Kemal Elgin Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan sahil yolları yürüyüş yapan, denize giden ve çocuklarıyla parklarda oynayanlarla doldu. İlçe sakinleri ve turistler, deniz manzarasıyla 'selfie' yaptı. Bazı turistler, şezlonglarında uzanarak, dinlenmeyi ve kitap okumayı tercih ederken, bazıları da denize girdi. Turistler ve Marmarisliler, sağanak sonrası sıcak havanın tadını çıkararak, renkli görüntüler oluşturdu.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde 8 trafik kazası meydana geldi. Can kaybı ve maddi hasarın olmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Yaya ile araç yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda düşen ağaç dalları ve dökülen yapraklar ile çöpler toplandı. Tıkanan rögarlar da temizlendi. Yola düşen ağaçlar, kesilirken, kaya parçaları alınarak, trafik akışı tekrar sağlandı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçede 14.23 ile 14.43 saatleri arasında, 20 dakikada metrekareye 33,4 kilogram yağış düştü.

