Marmaris'te yeni imar affı isteği

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, imar barışından yararlanamayan ve kaçak yapı olarak değerlendirilen ev ve iş yerlerini 1 hafta içinde boşaltmak zorunda olan kırsal Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerinde yaşayanlar, yaptıkları basın açıklamasında yeni bir imar affı istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar barışı affından yararlanamayan Marmaris'in kırsal Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerinde kaçak konumdaki binaların sahipleri, bugün saat 14.00'te, İçmeler Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup adına konuşan Ünal Geniş (42), "Bozburun 1993 yılında belediye oldu. Bu süreçten sonra Turunç ve Bozburun belediye olduğu için imar çalışması yapıldı. Turunç'ta tüm araziler imarlı olurken, ne yazık ki Bozburun, Söğüt ve Selimiye mahallelerinde imar çalışması yapılmadı. Kaymakamlık, bakanlık ve belediyelere imarın gelmesi için resmi yazılar yazdık ama bir türlü cevap alamadık. Bizim Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden ve özellikle Bakanlıktan talebimiz, son kez imar affına dair bir çalışma yapılıp, yapı kayıt belgesine bu binaların sokulmasıdır. Gerekirse cezalı ödemeler olsun. Buna halkımız gerçekten istekli, 2 kat para cezası ödemeye hazır fakat yeter ki bizim binalarımız yapı kayıt hükmü altına alınsın" dedi.