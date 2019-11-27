Marmaris'te yıkım için gelen ekibi görenler ağladı (2)

BOZBURUN'DA DA YIKIM YAPILAMADI

Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'ten sonra Bozburun Mahallesi'ne geçen ekipler, buradaki 2 evin yıkımını yapmak istedi. Ancak ev sakinlerinin Muğla 1 ve 2'nci İdare Mahkemeleri'nden aldıkları yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle işlem yapmayan ekipler, mahalleden ayrıldı. Öte yandan evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da yıkıma gelen ekipleri görünce sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Tepkili vatandaşları İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan sakinleştirdi.

Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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