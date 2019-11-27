HABER

Marmaris'te yıkım için gelen ekibi görenler ağladı-3

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'te kaçak yapıları yıkıma gelen ekipler işlem yapmadan mahalleden ayrılırken, kepçeleri gören bazı mahalleli sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Cavit AKGÜN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'te kaçak yapıları yıkıma gelen ekipler işlem yapmadan mahalleden ayrılırken, kepçeleri gören bazı mahalleli sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte, imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Marmaris'te yıkım için karar verilen 550 yapı için ekipler, bugün çalışma başlattı. Marmaris'in dünyaca ünlü turistlik mahallesi Söğüt'te bugün yıkılması planlanan 4 yapı için gelen ekipler, herhangi bir işlem yapamadı. Yıkılması planlanan yapılardan 3'ü için, Muğla İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı, bu nedenle yıkımın gerçekleşmediği belirtildi. Yıkımı planlanan 4'üncü yapıda ise, 2 katlı binanın kaçak olan üst katının yıkımının iş makinesiyle yapılması halinde alt kata zarar verebileceği, elle yapılmasının daha uygun olduğunun belirlenmesi üzerine yarına ertelendi. Ekipler, yıkım yapmadan mahalleden ayrıldı. Öte yandan yıkım öncesi yaklaşık 100 kişilik jandarma ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. TIR üzerinde kepçenin mahalleye girdiğini gören bazı kişiler sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

NEDEN YIKILIYOR?

13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan Marmaris'te, imara aykırı yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında arkası orman, önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü Şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ile Taşlıca mahallelerinde, imara aykırı yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. 550 yapı, turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris merkezde imara aykırı yapının olmaması dikkat çekiyor.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
Beykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandıBeykoz'da kaza yapan 2 motosikletli polis yaralandı
Abbas, Katar Emiri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştüAbbas, Katar Emiri ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da geçen yıl düzenlenen bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'daki bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hrant Dink cinayeti davası: Tanık dinlenmesine devam edildi

İfade verdiler: Fotoğraf çekilmişse...

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme! 'Sahte diş hekimi' iddiası

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme!

Yangında rahat tavırlar sergileyen kişi kalp hastası çıktı

Yangında sergilediği rahat tavırlar şaşırtmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Son dakika! MSB açıkladı: Hakurk'a 25 Kasım'da operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

'Hesabınız yasadışı bahis sitesine aktarıldı' denilerek dolandırıldı

Hayatının şokunu yaşadı! Bütün bankalar arka arkaya arayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.