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Marmaris'te yüksek ses ve gürültüye 637 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde, 27 işletmeye toplam 637 bin 539 lira ceza uygulandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunda eğlence merkezlerine yönelik yapılan yüksek ses ve gürültü denetimlerinde, 27 işletmeye toplam 637 bin 539 lira ceza kesildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, turist memnuniyetinin üst düzeyde sağlanabilmesi ve ilçede yaşayanların turistik faaliyetlerden rahatsız olmaması amacıyla işletmelerde yüksek ses ve gürültü denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Barlar Sokağı, Uzunyalı, Kısayalı, Armutalan Mahallesi ve Adnan Menderes Caddesi'ndeki denetimlerde bazı işletmelere üçüncü, dördüncü kez işlem yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizm sezonunu henüz yarılamışken çevresel gürültü, izinsiz müzik faaliyeti ve açık alanda saat 24.00'ten sonra müzik yapan işletmelere yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. 2019 turizm sezonunda Çevre Kanunu hükümlerince şu ana kadar 27 işletmeye toplam 637 bin 539 lira idari para cezası kesildi."

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ceza gürültü Marmaris Belediyesi yüksek ses

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