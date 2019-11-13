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Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle İstanbul'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle İstanbul'a gönderildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 4 lüks motoryat ile yelkenli yat, kargo gemisine yüklenerek İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Birleşik Krallık bandıralı "Vectis Osprey" isimli kargo gemisi, motoryatları almak için Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yat taşımacılığı için özel dizayn edilen 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki gemiye, 4 lüks motoryat, 1 yelkenli yat ile 2 sürat teknesi liftler yardımıyla yerleştirildi.

Yatların gemiye yüklenmesi, yat limanında yürüyüş yapanlar tarafından ilgiyle izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, kargo gemisinin İstanbul Tuzla'ya gideceğini, daha ucuz olması nedeniyle yatların taşınması için bu yolun tercih edildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kargo gemisi liman lüks motoryat Marmaris Tuzla Vectis Osprey

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