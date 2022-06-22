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Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

22.06.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

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yangın Muğla Marmaris

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