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Marmaris'teki şehir içi yolcu minibüsleri denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, trafik polislerince şehir içi yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 13 minibüse fazla yolcu taşıdığı için ceza kesildi.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS(Muğla),(DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, trafik polislerince şehir içi yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 13 minibüse fazla yolcu taşıdığı için ceza kesildi. Denetimler kapsamında 16 yolcu kapasiteli bir minibüsten 29 yolcu çıkması pes dedirtti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi Ketenci Kavşağı'nda durdurdukları şehir içi yolcu minibüslerini denetledi. Polis, 30 dakika içinde durdurduğu 13 dolmuş şoförüne fazla yolcu taşımaktan ve durak harici yolcu almaktan ceza kesti. Denetimler kapsamında polis, Tezcan Şimşek (39) yönetimindeki 48 TM 4072 plakalı yolcu minibüsünde yaptığı incelemede, en fazla 16 yolcu taşıması gereken minibüste 29 kişi olduğunu tespit etti. Hemen ardından durdurulan Mehmet Ali Özdemir'in (58) kullandığı 48 TM 4059 minibüste ise 26 kişi olduğu tespit edildi. Şoförlere fazla yolcu taşımaktan 108'er ve durak harici yolcu almaktan da 85'er lira para cezası kesildi. Öte yandan, dolmuşlardaki yolcuların çoğunluğunun yabancı turistler olduğu belirlendi. DİĞER ŞOFÖRLERE DENETİM OLDUĞUNU HABER VERDİLER Denetimler için durdurulan minibüs şoförleri, diğer minibüs şoförlerini de araç içi telsizlerinden 'Federaller denetimde' diyerek uyardı. Bunun üzerine polis ekipleri denetimlerini başka bir noktada sürdürdü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği yetkilileri, Turizm sezonu boyunca şehir içinde yolcu taşıyan dolmuşlara yönelik denetimlerimiz oldu. Saat gözetmeksizin dolmuşlara yönelik şok denetimlerimiz devam edecektir. Ayrıca sivil ekiplerimiz ve MOBESE kameralar ile tespit ettiklerimizi fotoğraflayarak plakalarına cezaları kesiyoruz. Trafik akışının sağlanması, yolcu güvenliği ve huzuru için denetimlerimiz artarak devam edecektir dedi.

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