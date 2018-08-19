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Marmaris'teki yol kontrolünde sürücülere karanfil ve çikolata ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşlara, kaymakam, polis müdürü ve jandarma komutanı tarafından çikolata ve beyaz karanfil ikram edildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşlara, kaymakam, polis müdürü ve jandarma komutanı tarafından çikolata ve beyaz karanfil ikram edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde, Kurban Bayramı sonuna kadar her gün yapılacak genel asayiş ve yol kontrollerinin ilki, dün gündüz saatlerinde gerçekleştirildi. Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Büro polislerinin katılımlarıyla Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça karayollarında denetimler başladı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, önce Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nı ardından da Muğla karayolundaki kontrol noktasına ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin ve denetim sırasında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı.

Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Yüksel, denetimler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Sürücülere beyaz karanfil ile çikolata ikram edildi. Polisler, denetim yaptıkları sürücülere İçişleri Bakanlığı'nın bastırdığı trafik kurallarını anlatan el ilanlarını dağıttı. Kaymakam Yüksel, beraberindeki heyet ile ilçenin kırsalında bulunan mahallelere de giderek buradaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

HUZUR VE GÜVENLİK İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Kaymakam Celalettin Yüksel, "İçişleri Bakanımızın dediği gibi sürücülerimize 'Hoşgörün bol, saygın sonsuz olsun' diyoruz. Bayram süresince polis müdürü ve jandarma komutanımızla birlikte sokakta olacağım. Misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatilini geçirmesi için denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecektir. Vatandaşlarımız yapılan denetimlerden memnun ve daha sıklıkla yapılmasının kendilerine huzur verdiklerini belirttiler. Misafirlerimizin gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim" dedi.

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