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Marmaris'ten depremzedelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere 250 koli temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, deprem bölgeleri Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere 250 koli temel ihtiyaç malzemesi toplandı.
Marmaris Belediyesi, depremzedelere temel ihtiyaç malzemesi yardımlarını ulaştırmak üzere harekete geçti. Yardımların Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne ulaştırılması için sosyal medya ve cep telefonu aracılığıyla kampanyanın başlatıldığı bilgisi verildi. Bugün saat 17.00'a kadar sürecek kampanyayla toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilecek.
Marmarisliler ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar, battaniye, kışlık giyim ve ayakkabı, bisiklet, çocuk bezi ve kadın pedlerinden oluşan yardımlarını ulaştırdı. Bu sabaha kadar kentte 250 koli destek paketi toplandı. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Halkımız bugünler için kenetlenir. Bunu hep birlikte gördük. Marmaris halkımız çok duyarlı. Toplanan destek kolileri Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilerek, oradan deprem bölgesine ulaştırılacaktır" dedi. Üç poşet kışlık sıfır giyecek getiren esnaf Mehmet Durmaz ise, "Bizler bugün için varız. Tek iyi günde değil böyle durumlarda kenetlenmeliyiz, bir olmalıyız" dedi.

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