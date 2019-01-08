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Marmaris'ten Erciş'teki öğrencileri ısıtacak yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

MARMARİS'ten, Van'ın Erciş ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal medyada düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanan 20 koli kışlık giyecek, bot ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'ten, Van'ın Erciş ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere sosyal medyada düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanan 20 koli kışlık giyecek, bot ve kırtasiye malzemesi gönderildi. Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe öğretmeni İsmail Buruk, bir ay önce, Marmaris Belediyesi'ne 'Kış şartlarında çocuklarımızı korumak ve yüreklere sıcaklık sermek için desteklerinizi bekliyoruz' yazılı e-posta gönderdi. Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu, bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, sosyal medyada, 'Sende el ver geleceğimizi koruyup yürekleri ısıtalım' sloganı ile destek kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tamamı yeni, toplam 20 koli dolusu kışlık bot, gömlek, elbise, mont, atkı, bere, eldiven ile çeşitli kırtasiye malzemesi toplandı. Her biri 30 kilogram gelen 20 koli, Erciş Yatılı Bölge Ortaokulu'na ulaştırılmak üzere bugün kargoya verildi. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, "Doğu ve Güneydoğu'daki şehirlerinden elektronik postayla gelen yardım çağrılarına duyarsız kalmayıp, kampanyalar başlatıyoruz. Van'ın Erciş ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için toplanan yardımlarımızı bugün gönderiyoruz. Hemen ardından Şanlıurfa'nın bir ilçesindeki okuldan öğretmenler aracılığıyla destek isteği geldi. Bu okulumuz içinde yeni bir kampanya başlatacağız" dedi. Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Şenay Kılın da "Sosyal medyada bir ay süreyle yürüttüğümüz yardım kampanyasına sağ olsun vatandaşlarımız gereken desteği verdi. Toplanan 20 koli yardım, Erciş'teki çocuklarımıza çok güzel yeni yıl ve yarıyıl tatili hediyesi oldu. Marmaris'in duyarlı insanları geleceğimizin teminatı çocuklarımızın içini ısıtmak ve onların yanında olduğunu göstermek için bir kere daha farkını gösterdi" dedi.

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