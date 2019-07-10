Marmaris'ten Göbeklitepe'ye ailecek pedal çevirecekler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletle gidecek.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan akrabaları, arkadaşları, Marmaris Belediyesi yetkilileri ve Marmaris Bisiklet Derneği üyelerince uğurlandı.

Yolculuk süresini 25-30 gün olarak planlayan Pekçedenöz ailesi, Göbeklitepe'ye varmak için bin 300 kilometre pedal çevirecek.

Tasarımcı Rüştü Pekçedenöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yolculuğa, çekirdek bir aile olarak tarihe, doğaya ve aileye dikkati çekmek için çıktıklarını söyledi.

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini anımsatan Pekçedenöz, "Dünya tarihini değiştiren bir yere sahibiz. Bunu daha belirgin hale getirmek, kültür varlıklarını daha iyi tanıtmak adına yola çıkıyoruz. Bunu bisiklet gibi çevresel bir araçla yapmak daha heyecanlı olacak." dedi.

- Günlük 50-60 kilometre yol alacaklar