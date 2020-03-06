Mars 2020 keşif aracına 'Perseverance' ismi verildi

NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı "Perseverance" ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather'in kazandığını duyurdu.

Açıklamada, Mather'in temmuzda Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzay aracının fırlatılmasını izlemek için davet edileceği belirtti.

Mars 2020 uzay aracı için önerilen diğer isimlerin, Promise (Söz), Endurance (Dayanıklılık), Clarity (Berraklık) Courage (Cesaret), Fortitude (Metanet), Vision (Vizyon), Tenacity (Azim) ve Ingenuity (Ustalık) olduğu ifade edildi.

Fırlatılma tarihi 17 Temmuz 2020 olarak belirlenen Perseverance'ın, Mars'taki Jezero kraterine 18 Mart 2021'de inmesi planlanıyor. NASA'nın Mars 2020 misyonunda gezegenin astrobiyolojik perspektiften incelemesi ve jeolojik süreçlerinin araştırılması hedefleniyor.

(NASA)

