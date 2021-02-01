Mars'a 10 kat daha hızlı gitmemizi sağlayacak roket geliştirildi

Ay'a ayak basmak insanlığın 1969'a kadarki en büyük hayaliydi. ABD-Sovyetler Birliği arasında rekabete dönüşen bu hayalde ABD bir adım öne çıktı ve Ay'a ayak basan ilk ülke oldu. Şimdilerde ise insanlığın yeni bir hayali var. O da Mars'a ayak basabilmek. Hem NASA hem de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi pek çok özel şirket bu konuda çalışmalar yürütüyor olsa da henüz Mars'a gidebilmiş değiliz. Ancak bizi Mars'a yakınlaştıracak bir proje mevcut. Hatta bu proje bizi Mars'a '10 kat daha hızlı' yakınlaştıracak.

ROKET MOTORU MANYETİK ALANLARI KULLANIYOR

Fatima Ebrahimi isimli bir fizikçi, insanları daha hızlı bir şekilde Mars'a ulaştıracak yeni bir roket motoru geliştirdi. Geliştirilen motor, plazma parçacıklarını fırlatmak ve aracı uzayda ilerletmek için manyetik alanlar kullanıyor. Aktarılanlara göre yeni roket motoru, bu sayede insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde Mars'a götürebilir. Fakat motor henüz teorik aşamayı geçmiş değil.

BİR ARABA EGZOZU İLE GELEN FİKİR

Fatima Ebrahimi'nin roket motoru fikrinin ortaya çıkış hikayesi hayli ilginç. Ebrahimi'nin söylediğine göre bu fikir teorik olarak ilk defa 2017 yılında, ünlü fizikçinin bir arabanın egzozu ile yüksek hızlı egzoz parçacıkları arasındaki benzerlikleri düşünürken aklına gelmiş.

