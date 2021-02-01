HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mars'a 10 kat daha hızlı gitmemizi sağlayacak roket geliştirildi

Mars'a 10 kat daha hızlı gitmemizi sağlayacak roket geliştirildi

01.02.2021 12:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mars'a 10 kat daha hızlı gitmemizi sağlayacak roket geliştirildi

ABD Princeton Plazma Fizik Laboratuvarı’nda görevli fizikçi Fatima Ebrahimi Mars hayali için yeni bir roket motoru geliştirdi. Ebrahimi'nin geliştirdiği motor sayesinde Mars'a 10 kat daha hızlı gidilebilir.

Ay'a ayak basmak insanlığın 1969'a kadarki en büyük hayaliydi. ABD-Sovyetler Birliği arasında rekabete dönüşen bu hayalde ABD bir adım öne çıktı ve Ay'a ayak basan ilk ülke oldu. Şimdilerde ise insanlığın yeni bir hayali var. O da Mars'a ayak basabilmek. Hem NASA hem de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi pek çok özel şirket bu konuda çalışmalar yürütüyor olsa da henüz Mars'a gidebilmiş değiliz. Ancak bizi Mars'a yakınlaştıracak bir proje mevcut. Hatta bu proje bizi Mars'a '10 kat daha hızlı' yakınlaştıracak.

ROKET MOTORU MANYETİK ALANLARI KULLANIYOR

Fatima Ebrahimi isimli bir fizikçi, insanları daha hızlı bir şekilde Mars'a ulaştıracak yeni bir roket motoru geliştirdi. Geliştirilen motor, plazma parçacıklarını fırlatmak ve aracı uzayda ilerletmek için manyetik alanlar kullanıyor. Aktarılanlara göre yeni roket motoru, bu sayede insanları 10 kat daha hızlı bir şekilde Mars'a götürebilir. Fakat motor henüz teorik aşamayı geçmiş değil.

Mars

SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattıSpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı

BİR ARABA EGZOZU İLE GELEN FİKİR

Fatima Ebrahimi'nin roket motoru fikrinin ortaya çıkış hikayesi hayli ilginç. Ebrahimi'nin söylediğine göre bu fikir teorik olarak ilk defa 2017 yılında, ünlü fizikçinin bir arabanın egzozu ile yüksek hızlı egzoz parçacıkları arasındaki benzerlikleri düşünürken aklına gelmiş.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Yeni katlanır için 'acaba böyle mi?' dedirten paylaşım!Yeni katlanır için 'acaba böyle mi?' dedirten paylaşım!
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Japonya ve Çin arasında büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasında büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Samsung Galaxy Z Fold 3'ün tasarımı nasıl olacak?

Yeni katlanır için 'acaba böyle mi?' dedirten paylaşım!

Xiaomi ABD hükümetine kara liste davası açtı!

Xiaomi'den flaş karar!

'Kıyamet Günü Saati'nin kadranı sabit kaldı

Bilim insanlarından 'Kıyamet Günü Saati' kararı!

Samsung yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

Samsung yeni bir konsept üzerinde çalışıyor

Xiaomi Black Shark 4 oyun telefonu üzerinde çalışıyor

Xiaomi Black Shark 4 oyun telefonu üzerinde çalışıyor

4K ekranlı telefonlar neden tutulmadı?

4K ekranlı telefonlar neden tutulmadı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.