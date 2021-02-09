Mars: BAE, Çin ve ABD Kızıl Gezegen'e uzay aracı göndererek ne hedefliyor?

Önümüzdeki birkaç gün içinde Mars'ın keşfi konusunda peş peşe önemli olaylar yaşanacak.

Kızıl Gezegen'e varması beklenen üç uzay aracı, yeryüzünün ve atmosferin yapısını inceleyecek, gezegende eski dönemlerden kalma yaşam izlerini arayacak.

Mars'a bugün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un (Umut) varması bekleniyor.

Perşembe günü Çin'in uzay aracı Tianven-1 (Cennet'e Sorular-1) Kızıl Gezegen'e ulaşacak. 18 Şubat'ta da ABD'nin Perseverance (Sebat) adlı aracı Mars yüzeyine inecek.

Bu üç uzay aracı da Mars ile Dünya arasındaki mesafenin en az olduğu andan faydalanmak için aynı dönemde yola çıkmıştı.

Güneşin etrafında farklı hızlarda ve uzaklıklarda dönen gezegenlerin birbirine uzaklığı da bu yüzden sürekli değişiyor.

Dünya'dan Mars'a en az yakıt kullanarak ulaşılabilecek gezegen dizilimi 26 ayda bir geliyor.

Uzay araçlarının önünde zorlu görevler var. Bunların arasında Mars'ın atmosferine girdikten sonra yere ulaşana kadar geçen "yedi dakikalık dehşet" de var.

Bugüne kadar Mars misyonlarının yarısı başarısızlıkla sonuçlandı.