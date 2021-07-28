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  4. Mars değil Sivas! İnternette gören 'Dünyadaki Mars'ı görmeye geliyor

Mars değil Sivas! İnternette gören 'Dünyadaki Mars'ı görmeye geliyor

28.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas kent merkezine 23 kilometre mesafede bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile araştırmacıların ve turistlerin ilgisini çekiyor. "Dünyadaki Mars'' olarak da adlandırılan kayalıklar Sivas’a gelen vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Mars değil Sivas! İnternette gören 'Dünyadaki Mars'ı görmeye geliyor

Doğaseverlerin de vazgeçilmez bölgelerinden olan kayalıklar güzelliğiyle adeta büyülüyor. Mars’ı andıran yüzeyi ve renk tonuyla eşsiz bir görünüme sahip olan Eğribucak kayalıkları turizme kazandırılmayı bekliyor. Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri de bu kayalıklara gelerek yürüyüşler gerçekleştirip kamp yapıyor. Eğribucak kayalıklarına gelen vatandaşlar büyüleyici güzelliği ölümsüzleştirmeden de gitmiyor.

''BURASI ÇOK ENTERESAN''

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, buranın harika bir yer olduğunu ve sık sık geldiklerini söyleyerek, “Geldiğimiz bölge Sivas’a 23 kilometre Eğribucak köyünün yakınlarında, yeni ismiyle ‘Dünyadaki Mars’ denen bölgeye geldik. Burası çok enteresan; kanyonları var, farklı farklı kaya yapısı var. Yerdeki erimiş kısımlara, ufalanmış kısımlara dikkat ederseniz kuvars kumu derler, bu kumdan oluşuyor. Kayalar sıkışma kaya, etraftan karanın bastırmasıyla yavaş yavaş yükseliyor ama yavaş yavaşta ufalanıyor. Kapadokya da ki gibi şekiller almaya başlıyor. 3 renk kaya türü var beyaz, kırmızı ve yeşil bu renkler yağmurlu havalarda daha çok belli oluyor. Muhteşem bir doğa yürüyüş alanı, yürüyüş parkuru. Kimileri yürüyüşe geliyor düğün fotoğrafı çektirmeye geliyorlar, kamp alanları mevcut, sürekli gelip doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Harika bir yer” dedi.

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''TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ''

Söylemez, bu bölgeyi turizme kazandırmak için sürekli faaliyetler düzenlediklerini belirterek, “Bu kaya yapısı Nevşehir’de var o bölgelerde ve Sivas’ımızda da var. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu bölgeyi, doğa turizmine kazandırmak, insanlarımıza kazandırmak istiyoruz. Sürekli buralara faaliyet düzenliyoruz, kamplar da yapıyoruz. Ayrıca toplu kamplar yapmayı da düşünüyoruz, çünkü gece kamplarında gökyüzü fotoğraflamaları gayet güzel olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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Mersin’den Sivas’a geldiklerini söyleyen Sıla Çavdar, “Arkadaşımın yanına gezmeye gelmiştik burayı da internette çok fazla görüyorduk. Dünya’nın Marsı olarak biliniyor sanırım. Burayı da gelmişken gezip görmek istedik. Mersin’den geldik ve çok beğendik fotoğraf çekindik anı kalsın diye” dedi.

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Emine Akar ise, “Mersin’den Sivas’a arkadaşımızın yanına gelmiştik internette de çok duyuyorduk, zaten Dünya’nın Marsı olarak biliniyordu. Hem gezip görmek hem de fotoğraf çekinmek istedik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Sivas
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